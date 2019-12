Fotos: Diese Geschichten erzählen die Häuser in Krefeld Linn

Der Beckerhof: Der Beckerhof gehört neben dem Drenkerhof zu den ältesten Gütern Linns, deren Errichtung auf die Zeit vor Stadtgründung, also vor 1300, datiert ist. Der Name Beckerhof geht auf den Mühlenbach zurück, der früher an der Südseite vorüber floss. „Beke“ bezeichnet mittelniederdeutsch einen „Bach“. Der Hof gehörte wahrscheinlich zum ursprünglichen Besitzstand der Herren von Linn. Die älteste erhaltene Pachturkunde stammt aus dem Jahre 1365. Damals übergab Graf Johann von Kleve den Hof „upten Beke“ den Eheleuten van Scoppenvoirt auf Lebenszeit. Die heutige Bebauung stammt aus dem 19. Jahrhundert. Grabungen haben allerdings ergeben, dass im frühen 17. Jahrhundert an der Nordseite, dort wo heute mehrere moderne Reihenhäuser stehen, bereits eine so genannte Zinshausreihe (Miethausreihe) erbaut wurde.