Living History in Wassenberg : Gelebte Historie mit Amme Settchen

Wassenberg Westblicke-Gästeführerinnen leiten Besucher am 26. Oktober mit einem Wandertheater durch Wassenbergs Innenstadt.

Ein Bauer, eine Künstler-Mutter, eine Schmugglerin, eine Bauersfrau, mit dem Bauern nicht verwandt und verschwägert, eine Amme und eine Nonne bevölkern am Samstag, 26. Oktober, die historische Innenstadt Wassenbergs. In einer Art Laien-Wandertheater erzählen in historischen Kostümen Damen der Touristenorganisation „Westblicke“ auf einem Rundgang mit Start und Ziel an der Burg Geschichten, ihre Geschichten, wobei „der“ Bauer auch von einer Frau gespielt wird. Nur eine der Figuren ist aus Wassenberg.