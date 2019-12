Krefelder Zoo : Nashörner sind wieder Großeltern geworden

Krefeld Die beiden Nashörner des Krefelder Zoos Nane und Usoni sind wieder Großeltern geworden. In Frankreich hat Nabila im Zoo du Bassin d‘Arcachon ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht.

Nabila kam 2013 als viertes Jungtier in Krefeld zur Welt. 2015 zog sie nach Frankreich um. Nun ist sie selber Mutter von einem kleinen Weibchen. Die Wirkung von Zoos für Artenschutz ist nachgewiesen, wie eine aktuelle Veröffentlichung der Weltnaturschutzunion IUCN bekannt gibt. Bedrohte Tiere haben durch menschliche Obhut eine Chance. In Krefeld kamen fünf Spitzmaulnashörner zur Welt, die inzwischen alle in europäischen Zoos leben und selber Nachwuchs haben.