Runder Geburtstag in Krefeld : Helmer Raitz von Frentz feiert 90. Geburtstag

Krefeld Für seine Verdienste um den Flachsmarkt wurde er mit dem Stadtsiegel und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet: Am Dienstag feierte der Linner Helmer Raitz von Frentz seinen 90. Geburtstag.

(RP) Helmer Raitz von Frentz vollendete am Dienstag sein 90. Lebensjahr. Der Linner Landschaftsarchitekt war Mitglied des Stadtrates von 1989 bis 1994, viele Jahre Vorsitzender des Bürgervereins Linn, zehn Jahre lang auch Vorsitzender der Krefelder FDP sowie viele Jahre Mitglied in der Bezirksvertretung Oppum-Linn. Als einer der Organisatoren des seit 1975 wiederbelebten Flachsmarkts, der jährlich zu Pfingsten rund um die Burg Linn veranstaltet wird und zahlreiche Besucher anzieht, erhielt Raitz von Frentz auch den Rheinlandtaler. Für seine Verdienste um den Flachsmarkt wurde er außerdem 1984 mit dem Stadtsiegel und 1993 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Nicht nur beruflich kümmerte er sich intensiv um die Krefelder Landschaftspflege. So war er bei der Euroga 2002plus an der Restaurierung von zwei Krefelder Parkanlagen beteiligt, dem Linner Burgpark und dem Greiffenhorstpark. Er hat sich stets für die Erhaltung des Landschaftsraumes rund um die beiden großen Linner Parkanlagen eingesetzt. Neben seinem Engagement für Linn und den Flachsmarkt ist Raitz von Frentz auch anderweitig der Brauchtumspflege verbunden. So war er 1968 Karnevalsprinz in Düsseldorf, wurde 1979 zum Närrischen Ritter von Linn geschlagen und war 1982 Linner Schützenkönig.