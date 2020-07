Platzgestaltung in Krefeld : Ter-Meer-Platz wird Grünanlage mit Brunnen

Platzgestaltung in Krefeld

Krefeld Der Ter-Meer-Platz wird umgestaltet, der Spielplatz muss weichen, stattdessen entsteht ein kleiner Park. Der historische Flora-Brunnen wird repariert und soll wieder Wasser führen.

Die Umgestaltung des Ter-Meer-Platzes in Uerdingen hat begonnen. Inmitten des historischen Gebäudekomplexes aus den 20er Jahren entsteht eine kleine Grünanlage, die sich an die ursprüngliche Gestaltung von vor 100 Jahren anlehnen soll. Ein hübsches Detail der Planung ist, dass der Flora-Brunnen auf der westlichen Seite des Platzes wieder hergestellt und bald wieder Wasser führen wird. Am Dienstag wurden Teile des Brunnens mit großem Gerät abgebaut, um die dafür notwendige Technik einzubauen. 50 Jahre lang war der Flora-Brunnen als Blumenbeet zweckentfremdet worden.