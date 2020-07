Corona in Krefeld : Stadtwerke verschärfen Hygiene-Regeln

Krefeld Hygiene wird bei der SWK Mobil groß geschrieben. Ein neues Hygienekonzept soll fortan Fahrer und Fahrgäste schützen. Dafür wurden beispielsweise in Bussen eigens Trennscheiben eingebaut, die für mehr Schutz sorgen.

Um für Angestellte und Fahrgäste die größtmögliche Sicherheit zu bieten, hatte das Unternehmen zu Beginn der Pandemie zunächst den Ticketverkauf beim Fahrer eingestellt. „Am wichtigsten war uns dabei, unsere Fahrer zu schützen. Einerseits aus Fürsorgepflicht, andererseits aber auch, um das Angebot aufrecht erhalten zu können. Denn ein positiv getesteter Fahrer hätte dazu führen können, dass ganze Schichten in Quarantäne hätten gehen müssen“, erklärt Guido Stilling, Geschäftsführer der SWK Mobil. Durch die Maßnahme sei der Verkauf an Einzeltickets um rund 95 Prozent eingebrochen: von über 130.000 auf rund 7.000.

„Wir wollen künftig mit einem großen Hygienekonzept antworten. Dieses ist auch dauerhaft angelegt. Fortan gibt es in allen Bussen Hygienescheiben zwischen Fahrer und Fahrgast. In Bahnen ist dies durch die Fahrerkabinen ohnehin schon gegeben. Außerdem gibt es Desinfektionsspender in allen Fahrzeugen. Die Hochleistungsklimaanlagen in den Bahnen tauschen 2,2 Millionen Liter Luft pro Stunde aus, und künftig werden an jeder Haltestelle alle Türen geöffnet, was für zusätzlichen Luftaustausch sorgt“, erläutert Liedtke.