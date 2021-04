Radfahren in Krefeld : Großmarkt soll mit der Krefelder Promenade verknüpft werden

Krefeld Die Grünen begrüßen das Vorhaben. Es sei eine Herzensangelegenheit. „Schon jetzt wird die Promenade gut genutzt“, berichtete die Oppumer Bezirksvertreterin Ursula Gast.

Die Verknüpfung von Großmarkt und Krefelder Promenade ist ein Vorhaben, das die Grünen sehr begrüßen. Sowohl der Großmarkt als auch die Promenade seien Höhepunkte, die Krefeld attraktiver machen. Umso größer sei die Freude der Grünen nun, dass diese Entwicklungen einen gemeinsamen Schnittpunkt bekommen, nämlich den direkten Anschluss der Promenade an den Großmarkt, der von der Gesamtschule Oppum aus geplant werden könnte. Dieses Herzensthema der Grünen sei nun auch von der Verwaltung als nächstes Planungsziel ins Auge gefasst worden, berichteten die Grünen am Donnerstag. Die kurzfristige Freigabe der Promenade in Oppum sei geplant und werde ein Gewinn für alle Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Roller und so weiter unterwegs. „Schon jetzt wird die Promenade gut genutzt“, berichtete die Oppumer Bezirksvertreterin Ursula Gast. „Zu allen Tageszeiten sind Menschen unterwegs und nutzen besonders die schöne Strecke, die am Park entlang nach Linn führt“.