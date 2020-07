Unfallschwerpunkte in Krefeld : Neuer Verkehrsunfallatlas im Internet - Krefelder Kollisionen enden glimpflicher

Die Unfälle mit Personenschaden gingen in Krefeld in vielen Fällen glimpflich aus. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das Landesamt für Datenverabeitung und Statistik (IT.NRW) hat seine neue Untersuchung zu Unfällen mit Personenschäden vorgestellt. Krefeld steht ganz gut da. Auf 1000 Einwohner kommen 4,4 Unfälle mit Personen- oder schwerem Sachschaden.

Schwere Verkehrsunfälle gehen in Krefeld rein statistisch betrachtet glimpflicher aus als im Landesdurchschnitt. Der Anteil der Verkehrstoten ist geringer, die Quote der Schwerverletzten und der Verletzten insgesamt ebenfalls. Das geht aus einer Erhebung hervor, die das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Dienstag veröffentlichte. Bagatellschäden fanden keinen Eingang in die Analyse.