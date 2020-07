Frau und Hund in Krefeld müssen ausziehen : Unfallfahrt unter Drogeneinfluss - Haus nach Kollision unbewohnbar

Krefeld Ein 52 Jahre alter Mann prallte mit einem Opel Vectra Kombi gegen geparkte Fahrzeuge an der Moerser Landstraße. Eines davon schleuderte gegen die Hausfassade. Ein Statiker schlug Alarm.

Das Haus an der Moerser Landstraße ist unbewohnbar. Statiker untersagten eine Nutzung. Die Fassade des Hauses ist stark beschädigt und einsturzgefährdet. Die Bewohnerin musste mit ihrem Hund die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr hat das Haus am Dienstag abgesichert, nachdem gegen 1 Uhr ein 52 Jahre alter Autofahrer den Sachschaden mit einem Opel Vectra Kombi verursacht hatte. Halter des in Krefeld zugelassenen Fahrzeugs ist der Beifahrer. Über die Höhe des Unfallschadens machte die Polizei gestern keine Angaben. Wohl aber zum Unfallhergang: Demnach war der 52-jährige Marokkaner am Dienstag früh morgens auf der Moerser Landstraße mit seinem Fahrzeug in geparkte Autos gefahren und hat dabei einen Pkw gegen eine Hauswand geschleudert. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.