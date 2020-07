Wahlkampf in Krefeld : Kerstin Jensen (CDU) kritisiert Meyers Schicki-Micki-Vorurteil

Krefeld Die Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt sieht eine Arbeitslosen- und Insolvenzwelle auf Krefeld zu rollen. Die Stadt benötigt Geldgeber und hat nicht die Finanzen, um alles selbst zu stemmen.

Der Krefelder Großmarkt hat in seinem historischen Ambiente einen besonderen Charme. Den schätzt auch Oberbürgermeister Frank Meyer und will den Charakter des Areals inmitten der Stadt entwickeln, aber nicht grundlegend ändern. Potenziellen Investoren mit „Schick-Micki-Plänen“ für das 23.000 Quadratmeter große Areal habe er freundlich die Tür gewiesen. An diese Haltung entzündet sich eine Art Grundsatzstreit. Frage: Kann Krefeld es sich überhaupt leisten, auf das Engagement von Menschen, die in der Stadt investieren wollen, zu verzichten?