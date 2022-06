Bis zum 30. September : Grillplätze am Elfrather See ab sofort kostenlos verfügbar

Grillplätze am Elfrather See ab sofort kostenlos verfügbar

„Grillmöglichkeiten am Elfrather See werden oft angefragt, sodass wir den Krefelderinnen und Krefeldern gerne diese Möglichkeit wieder anbieten wollen“, sagt Bastian Bindl von der Stadtverwaltung. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Pilotprojekt der Verwaltung: Eine Platzmiete wird nicht erhoben, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Die Grills müssen selbst mitgebracht werden.

Mit einem Pilotprojekt ermöglicht der Fachbereich Sport und Sportförderung ab 1. Juli bis einschließlich 30. September wieder die Nutzung der drei Grillplätze am Elfrather See. Mit vorheriger Reservierung per E-Mail an sport@krefeld.de und unter Einhaltung grundlegender Regeln ist in der Zeit von 10 bis 20.30 Uhr das Grillen dort erlaubt. Eine Platzmiete wird nicht erhoben, gegrillt werden darf auf den gepflasterten, ausgewiesenen drei Grillplätzen in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz P3.