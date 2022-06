Hockey : Härtetest für U21-Juniorinnen in Krefeld

Krefeld Die Hockey-Nationalmannschaft spielt ab Freitag in der Vreed dreimal gegen Belgien. Mit Lisa Nolte und Sara Strauss gehören zwei Spielerinnen aus dem Nachwuchs des Crefelder HTC zum Kader.

(RP) Am 21. Juli beginnt für die weibliche U21-Hockey-Auswahl Deutschlands die Europameisterschaft in Belgien. Vor dem Kampf um Europas Krone trifft sich der 20-köpfige EM-Kader noch einmal in der Vreed auf der Gerd-Wellen-Anlage des Crefelder HTC, zu einen letzten Härtetest gegen den EM-Gastgeber Belgien. Die Spiele finden am Freitag (17 Uhr), Samstag (15 Uhr) und Montag (11 Uhr) statt.