Zug wurde beschädigt : Strecke nach Krefeld nicht gesperrt – Bahn fährt in Baustelle

Krefeld Die Regionalbahn 33 unterwegs mit 120 Fahrgästen nach Krefeld. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die genauen Hintergründe des Geschehens müssten nun von Experten ermittelt werden.

Es war Glück im Unglück für die Reisenden der Regionalbahn 33, die in Richtung Krefeld unterwegs waren: Eine mit 120 Fahrgästen besetzter Zug ist in Viersen in eine Baustelle gefahren und beschädigt worden. Den Ermittlungen zufolge sei versäumt worden, die Strecke für die Arbeiten zu sperren, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Drei Arbeiter brachten sich durch einen Sprung gerade noch vor dem Zug in Sicherheit und erlitten dabei Schürfwunden. Dem Lokführer und den Fahrgästen sei bei dem Unfall am Mittwochabend nichts passiert.