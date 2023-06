Mit Gourmetmeile und Live-Musik Fünfte Auflage von „Bockum ... verwöhnt“

An allen Tagen können sich die Gäste von der „hochwertige Auswahl an Getränken und Speisen“,die der Veranstalter verspricht, überzeugen. Es sind wieder verschiedene Gourmetrichtungen vertreten. Der Verkauf von Bier und antialkoholischen Getränken wird dabei von den Mitgliedern des Bockumer Schützenvereins 1611 in zwei Ausschankwagen übernommen. Außerdem lädt der langjährige „Bockum ... verwöhnt“-Partner „de Cassan Espresso & vinoBar“ mit einer Auswahl an Weiß- und Rotweinen zum Verweilen ein. „Ergänzend dazu warten frisch zubereitete alkoholische und antialkoholische Cocktailvarianten unseres Partners ,Bountylounge – mobiler Cocktailservice‘ auf die Besucher“,sagt Karl Müller.