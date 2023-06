In Kooperation mit IHK und Lanxess Moltke-Schüler testen MINT-Projekt

Am Moltke werden die naturwissenschaftlichen Profilkurse in reinen Mädchen- und Jungen-Klassen mit je 16 Teilnehmern angeboten. Das System hat sich bewährt: Lehrer Lindner erklärt: „Mädchen lernen anders als Jungen und sind in gemischten Klassen oft schüchterner. So haben sie den Freiraum, sich auf ihre Weise mit den Experimenten zu beschäftigen. Das kommt nicht nur bei den Schülerinnen gut an, auch die Jungen schätzen diese Art des Unterrichts.“