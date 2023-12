Dauerbaustelle Bockumer Platz Geschäftsleute beklagen Umsatzeinbußen

Einen Vorgeschmack auf das, was es heißt, die Stadt für die Klimaneutralität zu ertüchtigen, bekommen derzeit Anwohner und Geschäftsleute in Bockum gegenüber der St. Gertrudis-Kirche an der Uerdinger Straße. Seit nunmehr 18 Monaten seien Arbeiter unter anderem damit beschäftigt, eine Fernwärmeleitung zu verlegen. „Ursprünglich sollte das Ganze drei Monate dauern“, betonte eine Gruppe von Einzelhändlern, die langsam die Geduld verlieren. „Wir alle haben wegen der schlechten Erreichbarkeit, wegen Lärm und Schmutz, wegen wegfallender Stellplätze in der ganzen Zeit Einbußen bei den Einnahmen von bis zu 20 Prozent“, erklärte Buchhändler Reiner Volkmann. Er sitzt mit Friseur Ercep Okur, Hotelier Alain Michelis, Vermieter Steve Benger und Hildegard Wenders von der Post-Agentur im Hotel Benger, um ihr Unverständnis über die Zustände rund um den Bockumer Platz zum Ausdruck zu bringen. „Wir wissen uns dabei im Einverständnis mit den Kollegen und Kolleginnen in den benachbarten Läden“, betonten sie. In der Geschäftszeile gibt es unter anderem noch eine Metzgerei, Bäckerei, Apotheke, einen Supermarkt, Optiker, Juwelier, ein Geschäft für Geschenkartikel und einige Arztpraxen. „Wir alle haben bislang beide Augen zugedrückt“, erklärten sie.