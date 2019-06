Aus den Stadtteilen : „Bockum ... verwöhnt!“ — erstmals mit Familientag

Freuen sich auf „Bockum ... verwöhnt!“. Am 20. Juni startet das Fest auf dem Schützenplatz. Foto: Karl Müller

Krefeld Der Bockumer Schützenverein veranstaltet am kommenden Wochenende vom 20. bis 22. Juni das vierte Musik- & Gourmet-Festival „Bockum....verwöhnt!“ auf dem Bockumer Schützenplatz.

Bei dem Musik- und Gourmet-Festival bieten Köche verschiedener Restaurants in vielfältigen Varianten schmackhafte Spezialitäten zu kleinen Preisen an. Es wird ein internationales Angebot geben, das für jede Geschmacksrichtung etwas bereit hält. Rund um die weißen Zelte dürfen sich Besucher einmal mehr bei freiem Eintritt auch auf musikalische Leckerbissen freuen.

Das vierte „Bockum ... verwöhnt!“ startet Fronleichnam, 20. Juni, ab 14 Uhr mit einem Open-Air-Konzert bei Kaffee, Kuchen, Musik und Gesang. Erstmals wird es an diesem Nachmittag einen Familientag geben. Ab 17 Uhr spielt die Rock-Band „Good Times“.

Erstmals wird es an Fronleichnam einen speziellen Familientag geben. Um 14 Uhr startet das Programm mit einem Open-Air-Konzert bei Kaffee, Kuchen, Musik und Gesang. Der Bockumer Sängerbund, in Chorgemeinschaft mit dem Uerdinger Männergesangverein, unterhält das Publikum mit populären Titeln aus seinem reichhaltigen Repertoire. Das Pfarrorchester St. Andreas Gellep-Stratum trägt mit einem unterhaltsamen Melodienstrauß zum musikalischen Nachmittag bei. Ab 17 Uhr wird es dann rockig: Die Band „Good Times“ spielt Hits der 50er und 60er Jahre von Buddy Holly bis Elvis Presley.

Auf alte Bekannte dürfen sich die Besucher am Freitag, 21. Juni, freuen. Die „Remember Band“ begeisterte schon bei drei Schützenfesten und zwei Auflagen von „Bockum….verwöhnt!“ das Publikum.

Ebenfalls als „musikalischen Top-Act“ bezeichnen die Veranstalter die Band „Bring the Action“, die am Samstag, 22. Juni, auftritt. Als „Special Guest“ wird „Dr. Soul“ Hugh Kanza aus New York dabei sein.