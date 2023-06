Neuer Dienstplan in Krefeld Kommunaler Ordnungsdienst täglich 16 Stunden im Einsatz

Ab sofort gilt beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld ein neues Dienstplanmodell mit abermals erweiterter Präsenz. Zudem werden die Teams des KOD durch neue Technik und Fahrzeuge unterstützt. Somit sind weitere Maßnahmen aus dem von der Stadtverwaltung initiierten und vom Stadtrat beschlossenen Stärkungspaket Innenstadt umgesetzt worden. An 365 Tagen im Jahr ist der KOD nun täglich 16 Stunden im Einsatz, ganzjährig gilt dabei ein einheitliches Dienstplanmodell, ohne die bisherigen Wechsel zwischen Sommer- und Wintereinsatzzeiten. Dies bedeutet, dass der KOD künftig auch an Sonn- und Feiertagen für die Bürger unter der Durchwahl der Service- und Beschwerdehotline Telefon 0 21 51 / 86 40 00 erreichbar ist. Per EMail kann er unter KOD@krefeld.de kontaktiert werden. Montags bis donnerstags sowie sonntags ist der KOD von 8 bis 24 Uhr im Einsatz, freitags und samstags immer von 9 bis 1 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten erfolgt ein telefonischer Hinweis auf das Com-Center der Polizei. Die Polizei ist erreichbar unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40.