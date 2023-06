Projekte für Kinder und Jugendliche Sommerferienprogramm mit Skateführerschein und Kunst

In den Sommerferien hat die Jugendkunstschule der Bürgerinitiative Rund um St. Josef interessante Projekte für Kinder im Programm. Los geht es mit „Schlaufüchse gehen dem Wasser auf die Spur“. Von Montag bis Mittwoch, 26. bis 28. Juni, 14 bis 17 Uhr, wird den Kindern ab acht Jahren gezeigt, was jeder zum Umweltschutz beitragen kann. Im Aquarius Wassermuseum wird gezeigt, wie sich Gewässerschutz in Zeiten der Industrialisierung entwickelt hat. Die Kinder erfahren bei einem Ausflug zum Rhein, wie wichtig Flüsse als Wasserstraßen sind. Anschließend gibt es ein Picknick.