In der Krefelder Innenstadt Kultur belebt die City

Am Freitag beginnt das Spektakel mit schwungvollen Klängen auf dem Dionysiusplatz. Dort wird die große Bühne von den Mitwirkenden der Musikschule Krefeld bespielt, die beim Eröffnungskonzert direkt für gute Laune sorgen. Einen Tag später dann sind die Kulturschaffenden Krefelds an vielen Orten in der Innenstadt zu finden, machen Musik, zeigen Tanzvorführungen oder kleine Theaterstücke. Die St. Anton-Straße ist an diesem Wochenende in Höhe des Seidenweberhauses für den Verkehr gesperrt. Kinder dürfen dort nun das tun, was sonst strengstens verboten ist: Sie spielen mitten auf der Fahrbahn und nutzen dabei das Angebot von Mobifant.