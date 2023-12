Brauchtum in Hilden Weihnachtssingen erlebt seine zweite Auflage

Tatsächlich war die Veranstaltung aus der Not heraus geboren worden. Ursprünglich hatte der VfB Hilden ein weihnachtliches Rudelsingen auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch ausrichten wollen, doch ein Nachbar kündigte dagegen rechtliche Schritte an, denn lärmschutzrechtliche Vorschriften für das angrenzende Wohngebiet hätten nicht eingehalten werden können. Kurzerhand entschieden sich das Stadtmarketing und der Bürgermeister dazu, eine alternative Singveranstaltung am alten Markt auf die Beine zu stellen.