Sanierung in Krefeld : Wege im Linner Greiffenhorstpark werden jetzt aufwendig saniert

Krefeld Während der Sanierungsarbeiten müssen Spaziergänger mit Einschränkungen rechnen, denn Teilabschnitte des Parks werden zeitweise gesperrt.

Spaziergänger können sich freuen. Denn, so schreibt die Stadt: „Aufgrund der hohen gartenkünstlerischen Bedeutung der Parkanlage und der starken Frequentierung durch die Bürger wurde entschieden, ein sehr hochwertiges und langlebiges Material zu verwenden.“ Heißt: Nach der Sanierung sollen die Wege, die zuletzt in schlechtem Zustand waren, wieder komfortabel zu begehen sein. Das hatte zum Beispiel die Linner CDU seit Jahren gefordert (wir berichteten). „Seit mehr als drei Jahren sind wir an dem Thema dran“, sagte Ratsherr Stefan Galke vor rund einem Jahr bei einem Ortstermin. Seine Kollegin Heidrun Hillmann hatte seinerzeit kritisiert: „Wer hier mit einem Rollstuhl oder Rollator spazieren gehen will, der hat Probleme.“