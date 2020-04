Krefelder Innenstadt : „Antanz-Trick“ - Taschendieb von Polizei gefasst

Krefeld Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Montag einen Mann gestellt, der zuvor einen Krefelder in der Innenstadt bestohlen hatte und geflüchtet war. Das Opfer blieb unverletzt.

Wie die Behörde mitteilte, war ein 39-Jähriger gegen 15.30 Uhr auf der Hochstraße von einem Unbekannten nach Kleingeld gefragt worden. Der Krefelder gab ihm daraufhin etwas. Dann fing der Mann plötzlich an, den 39-Jährigen euphorisch „anzutanzen". Dabei umarmte er ihn und entwendete seine Geldbörse aus der Hosentasche. Das Opfer bemerkte den Diebstahl, sprach den Tatverdächtigen darauf an und hielt ihn fest. Der wehrte sich und konnte sich mit einem Schlag gegen den Arm befreien. Passanten kamen dem 39-Jährigen zur Hilfe und informierten die Polizei. Der Täter flüchtete in Richtung Petersstraße. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Etwa eine Stunde später meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei. Auch er hatte den Diebstahl beobachtet und nun den Verdächtigen auf der Hochstraße wiedererkannt. Einsatzkräfte konnten den 24-Jährigen dort festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine Geldbörse samt Kleingeld. Der junge Mann wohnt in Krefeld und wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren