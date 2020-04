Landesstraße L403 : Land saniert demnächst Wege an der Schneiderstraße

Langenfeld Noch in diesem Jahr sollen Geh- und Radwege der Landesstraße L403 (Schneiderstraße/Bergische Landstraße) saniert werden.

Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann mitteilt, erhält Langenfeld hierfür 480.000 Euro aus dem Landesstraßen-Erhaltungsprogramm des NRW-Verkehrsministeriums. Hierfür seien im aktuellen Haushalt 2020 insgesamt 185 Millionen Euro vorgesehen. „Die NRW-Koalition wird auch weiterhin verstärkt in den Erhalt von Landesstraßen investieren“, kündigt Schlottmann an. In der Vergangenheit seien diese zu lange „auf Verschleiß gefahren worden“. Seit drei Jahren sei der Betrag für Erhaltungsarbeiten im Landeshaushalt stetig und deutlich erhöht worden. Das ermögliche eine verstärkte Sanierung. „Landesstraßen sind wichtige Verbindungen im ländlichen Raum.“ Hiervon profitierten nicht nur Autofahrer, sondern es würden auch Geh- und Radwege an Landesstraßen saniert.