Kaarster Stadtmitte : Sanierung des Einstein-Forums auf der Zielgeraden

Kaarst Das Albert-Einstein-Forum erstrahlt ab Sommer in neuem Glanz: Die Sanierung der Einrichtung biegt auf die Zielgerade ein. Elektroinstallation und auch die anderen technischen Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

Derzeit werden die Sanitärbereiche neu gefliest. In den kommenden Wochen steht noch der Austausch der Türen an. So wird beispielsweise die Haupteingangstür verändert, um den barrierefreien Zugang zum Gebäude sicherzustellen. Auch das Parkett wird noch komplett überarbeitet und der Bodenbelag im neuen Anbau verlegt. Voraussichtlich Ende Juni werden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Dann können das Albert-Einstein-Gymnasium und der städtische Kulturbereich die Sommerferien nutzen, um sich im Einstein-Forum einzurichten. Unter anderem werden eine Tribüne, neue Stühle und Videotechnik installiert. Sobald Veranstaltungen durch Bund und Land wieder erlaubt werden, hätten Schule und das Kaarster Kleinkunstprogramm eine neue, alte Heimat.