Autokino in Krefeld : Autokino-Premiere auf dem Sprödentalplatz

Krefeld Das Autokino auf dem Sprödentalplatz war zur Premierenvorstellung am Montagabend ausverkauft. Noch vier Wochen lang werden dort jeden Tag Filme gezeigt. Die Nachfrage nach Tickets ist hoch.

Ohne die Corona-Krise wäre es wohl niemals zu einem Revival der Autokinos gekommen. Das berichtet Uwe Papenroth, einer der fünf Initiatoren des Krefelder Autokinos. „2020 wird wegen der Corona-Krise unverhofft zum Jahr des Autokinos“, sagt er. Denn: Weder die Plätze noch die Technik wären in normalen Zeiten verfügbar gewesen, oder wenn, dann unerschwinglich teuer. Der große Truck mit integrierter LED-Leinwand, der am Sonntag auf dem Sprödentalplatz in Position gebracht wurde, kommt aus England und wird sonst bei großen Sportveranstaltungen, etwa der Formel 1, eingesetzt. Oder beim Public Viewing von Fußball-Großereignissen, zum Beispiel am Brandenburger Tor. „Solche Trucks kosten normalerweise im sechsstelligen Bereich, sind dieser Tage aber günstiger zu haben, weil alle Großveranstaltungen in Europa abgesagt sind“, sagt Papenroth. Nur deshalb seien Autokinos jetzt möglich.