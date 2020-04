Spielplätze in Rommerskirchen : Neue Spielgeräte werden vorbereitet

Rommerskirchen Die Gemeinde nutzt die „Auszeit“ auf den Spielplätzen für das Aufstellen neuer Geräte. Rund 30.000 Euro werden jährlich für Instandsetzung und Neuanschaffungen investiert.

Auch wenn das schöne Frühlingswetter zum Spielen im Freien einlädt, bleiben die fast 20 Spielplätze in Rommerskirchen wegen des Coronavirus weiter gesperrt. Allerdings nutzt die Gemeinde die „Auszeit“ auf den Spielplätzen für Sanierungsarbeiten und das Aufstellen neuer Geräte. „Unsere kleinen Einwohnerinnen und Einwohner können sich dann schon auf viele neue schöne Spielgeräte freuen“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Rund 30.000 Euro investiert die Gemeinde jedes Jahr in die Instandsetzung und Neuanschaffung von Spielgeräten.

So wurden in den vergangenen Tagen im Eckumer Freundschaftspark sowie auf dem Spielplatz in Vanikum neue Spielgeräte aufgebaut. Und auch der neue Spielplatz Ecke Tulpenweg/Fliederweg ist im Bau, die ersten Geräte stehen bereits, der Rollrasen muss noch anwachsen.

Aber es gibt auch schon weitere Pläne für verbesserte Spielplätze. So hatte der Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr, Natur und Umwelt in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, die Spielplätze an der Römerstraße und am Fritz-Walter-Weg mit weiteren Spielgeräten auszustatten. Für beide Spielplätze gab es Anwohnerinitiativen, die sich die Geräte ausgesucht haben. Mertens erklärt: „Bewährt hat sich die enge Kooperation mit den Anwohnern. Die Eltern können sehr gut einschätzen, welche Geräte von ihren Kindern angenommen werden.“