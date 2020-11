Treffen im „Dachsbau“ in Krefeld : Carola Ponzelar-Reuters führt weiterhin die Frauen Union

Krefeld „Es gibt noch viel zu tun“, erklärt die FU-Vorsitzende, „aber wir marschieren in die richtige Richtung.“ Als Stellvertreterinnen wurden Tanja Rabe und Uta Stierstorfer gewählt. Schriftführerin im Vorstand ist Jana Gillessen.

In ihrem Rückblick auf die zurückliegende Vorstandsarbeit hob die alte und neue Kreisvorsitzende Carola Ponzelar-Reuters hervor, man habe „inhaltliche Akzente in die CDU-Arbeit eingebracht“, aber auch „vermittelt, wie dringlich es“ sei, „die Repräsentanz von Frauen in unserer Partei zu verbessern“. Im Gefolge dieser Bemühungen sei „bei den diesjährigen Kommunalwahlen mit Kerstin Jensen erstmals eine Frau als Unionbewerberin um das Oberbürgermeisteramt ins Rennen gegangen“.

Auch bei den Ratskandidaturen sei man „mit immerhin neun Direktbewerberinnen angetreten“, und auf der Liste sei „auf den ersten 16 Plätzen Parität zwischen Frauen und Männern erreicht worden“. Zudem sei die Hälfte der vier Krefelder Parlamentsmandate in Bund und Land mit Frauen besetzt. Es gebe „noch viel zu tun“, so Ponzelar-Reuters, „aber wir marschieren in die richtige Richtung!“ Die Frauen Union der CDU Deutschlands feierte am 5. Mai 2018 an ihrem Gründungsort in Frankfurt am Main ihr 70-jähriges Bestehen..