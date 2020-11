Cheftrainer positiv getestet : Ziesche vertritt Söderholm beim Deutschland-Cup

Steffen Ziesche (re.) steht beim A-Team hinter der Bande. Foto: Lammertz/lammertz

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich seit Sonntag in Krefeld auf das Nationen-Turnier in der Yayla-Arena vor. Die Mannschaft von Lettland trifft erst am Mittwoch ein.

(hgs) Um 14 Uhr am Sonntag traf sich die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und das Top-Team Peking (U23) des DEB im Mercure-Hotel an der Elfrather Mühle. Dort musste sich das komplette Aufgebot einem Corona-Schnelltest unterziehen. Um 16:30 Uhr ging es in der Yayla-Arena zum ersten Training aufs Eis. Zum Trainerstab des A-Teams gehört auch U18-Trainer Steffen Ziesche. Da Cheftrainer Toni Söderholm beim Corona-Test positiv getestet wurde, unterstützt Ziesche den Co-Trainer Ville Peltonen. Als dritter Trainer gesellt sich am Mittwoch auch noch Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch dazu.

Ziesche, der Meister-Torschütze der Pinguine von 2003, gehörte schon mal unter Pat Cortina zum Trainerstab des A-Teams, und das auch in Krefeld. Die Erinnerungen daran sind allerdings nicht gut. Deutschland unterlag am 20. April 2013 in einem WM-Vorbereitungsspiel den Schweden mit 0:8. Ein Spieler der Pinguine wurde für die beiden DEB-Teams nicht nominiert. Dafür ist Teambetreuer Christian Menningen beim A-Team dabei.

Der Deutschland-Cup findet wegen der Absagen von der Schweiz, der Slowakei, Russland und Norwegen nur in einem Dreierformat (jeder gegen jeden) statt. Die beiden punktbesten Teams treffen am Sonntag im Finale aufeinander. Da keine Zuschauer zugelassen sind, werden alle Spiele von Magenta Sport und die Partien am Donnerstag und Samstag auch von Sport1 live übertragen.