Richtiges Verhalten beim Notruf : Das Richtige tun, wenn jede Minute zählt

Service Kreis Kleve Bei einem medizinischen Notfall wählt man die 112. Das ist gemeinhin bekannt. Doch es gilt hierbei einiges zu beachten, um einen reibungslosen Rettungseinsatz zu ermöglichen.

Der Puls steigt, die Hände sind schweißnass, und Adrenalin strömt durch den Körper – im Alltag erlebt man selten eine echte Stresssituation. Viele Menschen sind deswegen überfordert, wenn unerwartet ein ärztlicher Notfall eintritt. Gerade dann ist es jedoch umso wichtiger, schnell und richtig zu handeln. Um gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, werden im Folgenden die zentralen Fragen rund um den Notruf beantwortet und hilfreiche Verhaltensregeln an die Hand gegeben.

Notdienst Die 116117 ist für dringende, aber nicht lebensbedrohlichen Fälle reserviert. Man wird an den Arzt weitervermittelt, der gerade Notdienst hat.

Auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern und Staaten wie Ägypten und den USA funktioniert die Nummer. Gehörlose und Sprachbehinderte erreichen die Leitstelle vom Kreis Kleve per Telefax unter der Telefonnummer 02821 771158.

Die Experten in der Leitstelle sind darin geschult, die jeweilige Situation angemessen einzuschätzen. Sie entscheiden, ob ein Rettungswagen geschickt wird oder man sich stattdessen an den Notdienst wenden soll.

Der Notdienst, auch ärztlicher Bereitschaftsdienst genannt, ist für dringende Fälle zuständig, die nicht lebensbedrohlich sind. Für ihn muss die 116117 gewählt werden. Über die Nummer wird man an den Arzt im Umkreis verwiesen, der gerade Bereitschaft hat. Der Bereitschaftsdienst stattet, falls möglich, auch Hausbesuche ab.

Vier W-Fragen sollten so präzise wie möglich beantwortet werden: 1. Was ist passiert? 2. Wo ist es passiert? 3. Welche Art von Notfall liegt genau vor? 4. Wie viele Personen sind davon betroffen? Im Anschluss sollte man nicht auflegen, sondern immer auf Rückfragen der Leitstelle warten. Falls man nicht genau weiß, zu welcher Adresse der Rettungswagen fahren soll, kommt im Kreis Kleve das „Emergency Eye“ zum Einsatz. Hier wird eine SMS an das Handy des Anrufers geschickt. „Diese enthält einen Link, den der Anrufer einfach anklickt. Damit öffnet sich automatisch auf dem Handy ein Menü, und der Anrufer kann entscheiden, ob er die Ortungsfunktion seines Telefons freigibt – und die Kamera“, erklärt Keuken. Die Daten werden dabei nicht gespeichert.