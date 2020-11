Corona-Pandemie : Marcus Benger vom TV Traar kritisiert Maßnahmen

Krefeld Es wurde in den zurückliegenenden Tagen viel über die getroffenen Maßnahmen zur weiteren Ausbreitung des möglicherweise tödlichen Corona-Virus’ diskutiert. Der Vorsitzende des TV Traar hat sich positioniert und fordert eine Lockerung für Kinder.

Der Turnverein Traar muss – wie allen anderen Sporrtvereine auch – ab dem 2. November seine Abteilungen für vier Wochen aufgrund der Corona-Pandemie und den neuen Vorschriften wieder schließen. Noch im Frühsommer hatte der Verein beim ersten Lockdown viel Zeit und Kraft investiert, um ein Abstands- und Hygiene -Konzept vorzulegen, das einen sehr organisierten und geordneten Ablauf in den einzelnen Abteilungen zu ließ. „Alle Übungsleiter und Übungsleiterinnen sowie unsere Mitglieder haben sich hervorragend daran gehalten“, versichert der Vorsitzende Marcus Benger. Seit der Wiedereröffnung im Juni ist kein Mitglied des Vereins als Infizierter gemeldet gewesen. Eine Aussage, die ihn natürlich stolz macht. Angesprochen darauf, dass man überhaupt keine Übersicht mehr hat, wie die Infektionsketten überlaufen, antwortet er: „Klar, ein Restrisiko bleibt immer bestehen, aber dann brauche ich auch nirgendwo mehr hingehen.“ Genau in diese Richtung gehen die politischen Beschlüsse: Kontakte sollen möglichst minimalisiert werden.

Benger zeigt wenig Verständnis dafür, dass auch der Breiten,- und Amateursport zurückstecken müssen, und das trotz funktionierender Hygienekonzepte. „Vor allem die vielen Kinder, die in dieser schweren Zeit ein bisschen Spaß im Sport gefunden haben, sollen nun wieder fern bleiben. Was sollen die Kinder denn machen, außer vielleicht wieder vor dem Fernseher zu sitzen oder mit Spielkonsolen die Zeit zu verbringen? In ein paar Monaten heißt es wieder, unsere Kinder seien zu dick und zu fettleibig. Und warum ist das so? Weil man den Kindern den Sport nimmt.“