Kanalisation : Kommunalbetrieb tauscht intakte Senke aus

Die so genannte Trockensenke an der Inrather Straße war voll funktionsfähig. Sie wurde ausgetauscht. Foto: Norbert Stirken/KA

Krefeld Die Krefelder verbrauchen immer weniger Trinkwasser. Das Wetter am Niederrhein wird darüber hinaus immer trockener. Es fehlt an Niederschlägen, die zum Beispiel die Kanalisation spülen. Das führt zu stinkenden Senken und Gullys.

Exakt 1578,75 Euro ohne Mehrwertsteuer hat der Austausch einer funktionsfähigen Senke an der Inrather Straße gekostet. Anwohner hatten sich laut Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) über die von der Kanalisation ausgehende Geruchsbelästigung beschwert. Vor allem im Sommer soll es erbärmlich gestunken haben. Im Stadtgebiet gibt es Tausende von Senken, ein Austausch mit dieser Begründung würde Millionen Euro kosten, kritisiert ein Krefelder, der ungenannt bleiben möchte, weil er beim KBK sein Geld verdient. An der Inrather Straße sei eine intakte Asphaltdecke aufgerissen worden, um eine voll funktionsfähige Trockensenke gegen eine neue Nasssenke auszutauschen. Da gebe es andere Anlässe, um Ressourcen des KBK einzusetzen, meinte der Krefelder.

Der Krefelder Insider will erfahren haben, dass ein in der Kommunalpolitik aktiver Anwohner sich maßgeblich über den Gestank, der aus der Kanalisation emporstieg, beschwert habe. Es habe über einen sehr langen Zeitraum regelmäßig Beschwerden von verschiedenen Personen über eine Geruchsbelästigung gegeben. Diese Geruchsbelästigung sei durch den KBK überprüft worden. „Vom Wunsch einer einzelnen Person ist dem Kommunalbetrieb nichts bekannt“, sagte Monika Blum.

Das Thema Geruchsbelästigung ist Ausfluss einer Entwicklung in Sachen Ressourcenverbrauch. Die Krefelder sparen seit Jahren kostbares Trinkwasser. Das war in der Summe so viel, dass die Stadtwerke Krefeld seinerzeit ihr Preismodell überarbeitet und den Preis zum Teil verbrauchsunabhängig gestaltet haben. Weil weniger Trinkwasser als Abwasser in der Kanalisation landet, werden die Rohre deutlich weniger gespült. Das und sommerliche Temperaturen führen zu Gestank.