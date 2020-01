Krefeld : Trauer um Walter van de groote Poort vom Stadt-Ponyhof

Walter van de groote Poort. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Name van de groote Poort steht für ein ungewöhnliches Familienkarnevalsprojekt, das viel Prominenz zu mobilisieren wusste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(vo) Krefeld trauert um einen ungewöhnlichen Karnevalisten: Walter van de groote Poort, der mit seiner Frau Ingeborg einen Karnevalsverein voller Überraschungen aufgebaut hat, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Van de groote Poort und seine Frau haben eine Tradition begründet, die aus dem närrischen Terminkalender nicht mehr wegzudenken ist: Seit 1969 hat der Stadt-Ponyhof ein eigenes Kinderprinzenpaar proklamiert. Der Clou: Das Ehepaar hat für die Proklamationen erstaunliche Polit-Prominenz gewinnen können; in der Liste tauchen Namen wie Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, Franz Müntefering oder Helmut Linssen auf, ebenso wie die Namen der Oberbürgermeister Willi Wahl, Dieter Pützhofen, Gregor Kathstede und Frank Meyer. Sie alle sind bei Proklamation des Kinderprinzenpaares Ehrenrittmeister des Stadt-Ponyhofs geworden. Geholfen hat der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Scheelen – seine Kontakte ebneten viel Wege zum Stadt-Ponyhof.

Der „Kinderkarnevalsverein Stadt-Ponyhof“ ist in Benrad zu Hause und ein karnevalistisches Familienprojekt. Walter und Ingeborg van de groote Poort sind stets von ihren Kindern unterstützt worden. Der Name des Projekts geht darauf zurück, dass es auf dem Grundstück der Eheleute früher tatsächlich bis zu 14 Pferde gegeben hat - Shettis und Haflinger, die auch beim Rosenmontagszug mitgegangen sind. Dreimal hat die Gruppe den Preis für die schönste Fußgruppe gewonnen. Die Tiere musste die Familie aufgeben, in Name und Emblem des KKV lebt die Erinnerung daran fort.

Walter van de groote Poort, der zuletzt Ehrenpräsident im KKV war, hat sich unermüdlich für das je neue Prinzenpaar eingesetzt; die Vorbereitung auf Proklamation und Session war ein jahresfüllendes Programm. Auch wenn der Stadt-Ponyhof ein eingetragener Verein ist, so hat er keine Mitglieder. Mitmachen dürfen alle, die Fäden liefen immer im Hause der van de groote Poorts zusammen. Das Paar hat dafür so manches Mal auf Urlaub verzichtet; die Eheleute haben alles auf eigene Kosten und in viel Heimarbeit gestemmt. Walter van de groote Poort sah den Karneval als Chance, Menschen zu verbinden. Der Verein ist multikulturell offen und hat Kinder türkischer, italienischer oder polnischer Herkunft zu Kinderprinzenpaaren gemacht.

Am gestrigen Sonntag sollte die Prinzenproklamation stattfinden; sie ist nun aus dem traurigen Anlass ausgefallen, soll aber nachgeholt werden; auch das Besuchsprogramm des neuen Kinderprinzenpaars Linus I. (Scholten) und Jolina I. (Dors) in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen wird statfinden. So lebt das Werk von Walter van de groote Poort weiter.

(vo)