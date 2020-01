Theater Krefeld : Ovationen für den tanzenden Beethoven

Krefeld Dieser Ballettabend macht glücklich: Das Theater ehrt den Komponisten mit einer frischen, beseelten und klugen Annäherung an die Größe und die Tragik eines Genies. Die Premiere wurde leidenschaftlich gefeiert.

In Wirklichkeit ist der Musiker dem Monarchen nie begegnet. Die Szene ist eine der historischen Freiheiten, die sich Ballettdirektor Robert North und Dramaturgin Regina Härtling nehmen, um sich der Figur zu nähern, die in diesem Jahr allerorten aufs Podest des Gedenkens gehievt wird. Gerade das tut „Beethoven!“ nicht – vielmehr zeigt es die göttergleichen Höhenflüge eines Genies und seine tiefen Abgründe. Es ist kein Abarbeiten an biografischen Fakten, sondern eine sensible Annäherung, ebenso leidenschaftlich wie warmherzig. Es ist Robert Norths schönste Choreografie fürs Gemeinschaftstheater. Die Premiere voller Drive wurde entsprechend gefeiert: Minutenlang stand das Publikum, jubelte und applaudierte.

Die Trinität Beethovens ist ein herrlicher Coup, um sich der vielschichtigen Persönlichkeit zu nähern, sie in der Historie zu verorten, Leidenschaft und Wirken zu zeigen, aber auch den unbeschwert-jungen Beethoven, seinen Humor und seine Schlagfertigkeit. Briefe, die sein Bruder mit „Beethoven, Gutsbesitzer“ unterschreibt, beantwortet er mit „Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer“. Und wenn North alle drei immer wieder zusammenführt, zeigt er, dass Beethoven am Ende allein und nur auf sich selbst zurückgeworfen ist. Tragik eines Genies.

Es ist eine der großen historischen Figuren, deren Facettenreichtum Grosse liegt. Den Witz, aber auch die heißblütig vertretenen Ideale als politisch denkender, unbequemer Zeitgenosse zelebriert er. Parfenov glänzt am Flügel mit leuchtenden Interpreationen, dass selbst Hits wie „Mondscheinsonate“ und „Pathétique“ nicht abgenutzt klingen. Großartig lässt er Beethovens „Sound“ in einen frechen Boogie Woogie übergleiten und zeigt mit eigenen Improvisationen, wie tief er Beethovenschen Gestus verinnerlicht hat. Das „Klavierduell“ gehört zu den musikalischen Höhepunkten des Abends.

Borghesani ist in Topform, besonders, wenn er in die Seelenqualen seiner Figur blicken lässt: Qualvoll trotz aller Eleganz umwirbt er die Frauen, die kein Glück bringen. Die Not der zunehmenden Taubheit, die Existenzangst und den Hass auf vermeintlich triumphierende Neider lotet er mit jeder Bewegung aus. Beim Pas de Deux befreit er Irene van Dijk (Giulietta), aus einem starren Panzer. Beide fliegen über die Bühne, die Füße berühren kaum den Boden – ein eindrucksvoller Moment. Im Sorgerechtsstreit um seinen Neffen Karl (Radooslaw Rusiecki) mit dessen Mutter (Teresa Lavrini) offenbart er die jähzornige, autoritäre Seite. Die Bandbreite der Tragik lotet er aus im Tanz mit der unsterblichen Geliebten (Victoria Hay, Amelia Seth und Irene van Dijk – auch ein Triple). Die gesamte Compagnie tanzt beseelt, schwebt über dem Tanzboden oder nutzt ihn, von John-Cage-Klängen aufgepeitscht, als Resonanzboden für peinigendes Pochen der Dämonen in Beethovens Kopf. In mehreren Rollen, vor allem als Napoleon, begeisterte Francesco Rovea. Am Ende ist eines klar: „Fürsten gibt es tausende, Beethoven nur einen.“ Gerade weil er dreifach ist.