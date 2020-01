Kommentar : Bittere Rivalität um Spendengeld

Krefeld Die Initiative ‚Essen auf Rädern’ hat es schwerer als in früheren Jahren, nun konzentrieren sich viele Spender auf den Zoo. Man kann niemandem einen Vorwurf machen, nur darauf hinweisen.

Es ist eine bittere Rivalität, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, weil es um Herzensangelegenheiten geht. Die Brandkatastrophe im Affenhaus hat die Menschen aufgewühlt, Herzen und Hilfsbereitschaft fliegen dem Zoo nach diesem Schicksalsschlag zu. Das ist allzu verständlich und aller Ehren wert. Dabei fallen dann stille Traditionen wie die Spendensammelaktionen für ,Essen auf Rädern’ zurück; ein Spenden-Euro kann eben nur einmal ausgegeben werden. Man kann niemandem einen Vorwurf machen, niemandem etwas empfehlen; man kann nur darauf hinweisen, dass es so ist.

Das alles macht man sich in Krefeld nicht mehr wirklich bewusst; die Sammelbüchsen der Helfer rund um Gabriele Leigraf gehörten im Karneval wie selbstverständlich zum Bild dazu. Nun rückt ins Bewusstsein: Es war und ist nicht selbstverständlich; diese schöne Initiative hängt an engagierten Sammlern ebenso wie an Spendern, die ihren Teil ganz unspektakulär in den Sammelbüchsenschlitz bugsieren und dann ihrer Wege gehen – ohne große Außenwirkung, als kleiner Gruß von Mensch zu Mensch.