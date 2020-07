Musik in Krefeld : Kinderkonzerte: Eine kleine Zoomusik – wegen Corona

Musik in Krefeld

Paula Emmrich ist Kiko, der Kobold der Kinderkonzerte. Nach den Theaterferien führt Kiko musikalisch in den Zoo – mit Texten nach Loriot. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Die Seereise wird verschoben. Aber zu hören gibt es trotzdem eine Menge: Can Can tanzende Schildkröten, walzernde Elefanten und Klavier spielende Eichhörnchen zum Beispiel. Zum „Karneval der Tiere“ gibt es auch witzige Texte von Loriot.

Doch es gibt eine Alternative: „Mr. Fellner: Wir gehen stattdessen in den Zoo. Da waren wir schon lange nicht mehr“, meint Kiko alias Paula Emmrich. Und so heißt das Kinderkonzert am Sonntag, 20. September: Eine kleine Zoomusik (frei nach Loriot).