Auswertung des Statistikamtes : Wohnungsbestand – Krefeld tritt seit zehn Jahren auf der Stelle

Krefeld Mit gut 120.000 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet hat der Bestand seit 2010 kaum zugenommen. Dabei hat die Stadt in nur drei Jahren bis 2020 für gut 3500 Neubauwohnungen sorgen wollen.

Die Politik und die Verwaltung in Krefeld haben vor drei Jahren engagiert gestritten, wie viele neue Wohnungen Krefeld bis ins Jahr 2020 benötigt. Die NRW.Bank sprach von 7000, der damalige Planungsdezernent Martin Linne von 3350 bis 3700. Den einen war’s zuviel, den anderen zu wenig. Im Wettbewerb um Neubürger hat Krefeld seitdem kräftig an Boden verloren. Lag der Wohnungsbestand in der Seidenstadt vor zehn Jahren bei 119.120, waren es im Jahr 2019 genau 120.399. Das ist ein Plus von 1299 Wohnungen. Das entspricht eine Zunahme um 1,1 Prozent. Damit bleibt Krefeld hinter der Entwicklung in Nordrhein-Westfalen (plus vier Prozent) und im Regierungsbezirk Düsseldorf (plus 3,1 Prozent) zurück. Zum Vergleich: Mönchengladbach hat im selben Zeitraum seinen Wohnungsbestand um 4876 Einheiten aufgestockt. In den Kreisen Kleve (plus 9000 Wohnungen), Mettmann (plus 7000) und Neuss (plus 10.000) waren es noch mehr. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Mittwoch mit.