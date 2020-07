DGB in Krefeld : 20.000 Mini-Jobber in Krefeld leiden unter Folgen der Corona-Pandemie

Philip Einfalt ist der Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbundes Ortsgruppe Krefeld. Foto: GEW

Krefeld Minijobber bekommen kein Kurzarbeitergeld. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb eine Reform der Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte. Die meisten´Minijobber arbeiten in der Reinigungsbranche.

Minijobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und sind von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hart betroffen. Das ruft den Deutschen Gewerkschaftsbund Ortsgruppe Krefeld auf den Plan. „Die Corona-Krise legt die Schwächen unseres deregulierten Arbeitsmarktes offen. Neben dem Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit auch den Niedriglohnsektor ohne soziale Absicherung. Nach der Krise dürfen wir nicht wieder zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen wieder zurück zur sozialen Marktwirtschaft“, erklärte der Vorsitzende des DGB Krefeld, Phillip Einfalt, am Mittwoch.

Minijobber seien besonders hart von der Corona-Krise betroffen. Viele verlören ihre Arbeit ohne Absicherung. Da Minijobber keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlten, entfalle ihr Anspruch auf Kurzarbeitergeld. In der Sozialversicherung seien Minijobs eine Besonderheit, da für die Beiträge geringfügig Beschäftigter in die Sozialversicherung andere Regeln gelten als für regulär Beschäftigte. Das betreffe auch die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, so Einfalt.

Nach Angaben der Argentur für Arbeit gibt es in Krefeld (Stichtag 30.September 2019) 20.528 Minijobber. 63,1 Prozent sind Frauen. 36,9 Prozent Männer. Davon übten 12.877 ausschließlich einen Minijob aus. 9338 haben einen Berufsabschluss und 1402 einen akademischen Abschluss. Insgesamt sind 52,3 Prozent Fachkräfte (10.740). An der Spitze der Minijobs standen in Krefeld im September 2019 folgende Tätigkeiten: Reinigung 3789 Beschäftigte, Büro und Sekretariat 2188 Beschäftigte, Verkaufsberufe 2141 Beschäftigte, Gastronomie 1800 Beschäftigte, Verkehr und Logistik 1095 Beschäftigte.