Musik : Konzertchor probt auch in Corona-Zeiten

Konzertchor probt auch in Corona-Zeiten

Ratingen Der von Thomas Gabrisch geleitete Chor hat sich mit den schwierigen Rahmenbedingungen arrangiert.

Diese Planung ist durch das Virus leider über den Haufen geworfen worden. Nun wird der Chor im Jahr 2020 wohl gar kein eigenes Konzert aufführen können. Die Hoffnungen ruhen darauf, dass das städtische Weihnachtskonzert am 23. Dezember stattfinden kann, das der Konzertchor gestalten soll.

Der „Elias“ soll nun am 8. Mai 2021 aufgeführt werden. Die für den 28. März 2020 bereits gekauften Eintrittskarten gelten weiterhin auch für den neuen Termin. Das für den 26. September 2020 ursprünglich vorgesehene Herbstkonzert des Chores war bereits seit längerer Zeit abgesagt worden.

Und was hat der Chor nun seit März gemacht? Köster: „Nach einer Probenpause, die zunächst nur bis zum Ende der Osterferien gedacht war, haben wir ab Mai mit Proben über das Videokonferenzprogramm Zoom begonnen. Das machen wir auch noch bis nach den Sommerferien. Danach hoffen wir, in kleineren Gruppen auch wieder unmittelbar proben zu können. Die aktuellen Videoproben fördern auch den Zusammenhalt des Chores. Wir sehen uns auf diese Weise zumindest regelmäßig und können so auch miteinander reden. Auf Dauer ersetzen sie unmittelbare Proben aber nicht.“