Krefeld : CDU fordert mehr Sicherheit in der Rathaustiefgarage

Der Hauptteil der Kosten für die Sanierung der Tiefgarage unter dem Rathaus entfällt auf Betonarbeiten (4,6 Millionen Euro). Archivfotos (2): Thomas lammertz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Die Abgänge in die Tiefgarage sind weiterhin ein Schandfleck in unserer Stadt. Seit einigen Jahren haben wir das Geld, um hier etwas zu tun“, sagt Ratsherr Walter Fasbender, ordnungs- und sicherheitspolitischer Sprecher seiner Partei.

Krefelds Rathaus wird immer mehr zur Baustelle. Doch während die Stadtspitze das historische Gebäude mit siebenstelligen Euro-Beträgen aktuell saniert und umgestaltet, hat sie den Bereich unter dem Rathaus noch immer nicht im Griff. Die Drogenproblematik in und an den Zugängen zur Tiefgarage ist weiterhin vorhanden. „Es ist in den vergangenen Jahren auch vom Oberbürgermeister immer wieder versprochen worden, dass Zugänge gesichert und der Schutz für die Parkhausnutzer verbessert wird“, erklärt eine Bürgerin. Feste zeitliche Zusagen rund um die Verbesserung der Sicherheit des Komplexes seien oft gemacht, dann jedoch stets wieder verschoben worden.

Fakt ist: Parallel zum Rathaus soll auch die Tiefgarage selbst saniert werden. Ein Austausch der Brandtüren ist teilweise erfolgt. Im ersten Bauabschnitt werden für 1,9 Millionen Euro die Eingangs- und Einfahrtsbereiche ertüchtigt. Später folgt die Modernisierung der Parkebenen. Die Auftragserteilung ist für November 2020 vorgesehen, das Projektende für Dezember 2021. Die CDU kritisiert, dass der ursprüngliche Zeitplan ein anderer gewesen sei. Eigentlich sollten die Abgänge in die Tiefgarage längst gesichert sein.

Info Parken in der Krefelder Innenstadt Rund 5700 Parkplätze in 13 Parkhäusern, Tiefgaragen und in Parkzonen bieten in Krefeld Parkmöglichkeiten zu unterschiedlichen Tarifen. Ein Park-Leit-System weist den Weg. Bundesbahn, Regional- und Straßenbahnen sowie Busse bringen ihre Kunden bis in die Innenstadt. Die Fahrzeuge halten am Hauptbahnhof oder am Umsteigeplatz „UdU" (Unter der Uhr).

„Die Absicherung der Rathaus-Tiefgarage ist ein Paradebeispiel für den ,Nicht viel möglich Macher’ OB Frank Meyer. Schon 2018 brauchte die Verwaltung mehr als sechs Monate zwischen Ankündigung und Vorstellung der Pläne. Im Dezember 2018 haben wir als Rat dann die Absicherung der Tiefgarage beschlossen. Geplante Fertigstellung sollte im Juni 2020 sein. Jetzt haben wir Juli und angesichts der begonnenen Fassadensanierung des Rathauses sind wir gespannt, wie die Stadt mit der Einhausung der Tiefgaragen-Abgänge beginnen will, wenn auf den Abgängen noch die Gerüste stehen. Die Krefelderinnen und Krefelder sind es leid, immer wieder vertröstet zu werden. Die Abgänge in die Tiefgarage sind weiterhin ein Schandfleck in unserer Stadt. Seit einigen Jahren haben wir das Geld, um hier etwas zu tun. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu recht, dass ihre Stadt sauber und sicher ist. Nur ein paar neue Brandschutztüren reichen nicht. Wir haben als Politik beschlossen, dass die Tiefgarage gesichert wird. Nun warten wir weiter auf die Umsetzung“, so CDU-Ratsherr Walter Fasbender, ordnungs- und sicherheitspolitischer Sprecher seiner Partei.

Fakt ist: Auf dem Theaterplatz, dem Stammplatz der Drogen- und Trinkerszene in den vergangenen Jahren, ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. „Dass die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) dort dafür sorgen, ist richtig“, so Fasbender bereits vor einigen Wochen. Doch der Druck der Szene verlagert sich. Die Tiefgarage unter dem Ratshausplatz ist weiterhin einer der Drogen-Brennpunkte. Auf einer Gesamtfläche von insgesamt 24.600 Quadratmetern sind dort 857 Stellplätze vorhanden. Versprochen war: Die Zahl der Zugänge wird von elf auf sechs verringert, die übrigen fünf sollen als reine Rettungswege erhalten bleiben. Der Rest bekommt eine elektronische Zugangsregelung. Ins Parkhaus kommt man dann nur noch mit einem gültigen Parkticket. „Bis heute ist jedoch nichts Entscheidendes geschehen“, weiß ein Dauerparker. Immer wieder müsse man in den Zugängen über dort liegende Drogenabhängige steigen, die sich zuvor eine Spritze gesetzt haben.

