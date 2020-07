Wirtschaft in Krefeld : Tölke und Fischer eröffnen neues Volvo-Zentrum an der Automeile

Tölke und Fischer haben am Wochenende ihr neues Volvo-Zentrum eröffnet. Früher wurden auf dem Grundstück Autos der Marke Jaguar verkauft. Foto: Töfi

Krefeld Das Familienunternehmen Tölke und Fischer realisierte in nur zwölf Monaten ein Millionen-Vorhaben an der Gladbacher Straße. 15 Mitarbeiter sind mit an den neuen Standort umgezogen.

Eine Meile entspricht 1609 Metern. Die Krefelder Automeile von Tölke und Fischer ist sogar fast drei Kilometer lang und weist seit dem Wochenende einen weiteren Neubau auf. An der Gladbacher Straße hat das Volvo-Zentrum eröffnet. Seit dem Spatenstich im Sommer des vergangenen Jahres mussten einige Hürden bis zur Fertigstellung genommen werden. Die aktuelle Situation zeige, wie wichtig Neu- und Umdenken gerade im Bereich Mobilität und Ökologie sei. Das neue Volvo Zentrum Krefeld schaffe es, diesen Gedanken schon in seiner Architektur und Ausstattung zu vermitteln. Mit der neuen Corporate Identity, der Volvo Retail Experience, hebe sich das Autohaus deutlich vom Wettbewerb ab und sei einmalig in der Region, betonte eine Unternehmenssprecherin.

Der Kunde als Schlüsselfigur erfahre dies architektonisch mit der großzügigen Kundenlounge mit Wohnzimmeratmosphäre, einer direkten Sichtverbindung in die Werkstatt sowie einer Fahrzeugannahme als Raum für den wichtigen Kundenkontakt. Das Volvo Zentrum Krefeld präsentiert sich auf einer Grundstücksfläche von 3.500 Quadratmetern: insgesamt sieben Werkstattplätze sowie eine Waschanlage und Aufbereitungshalle für den Service.

„Wir können unsere Volvo Premium Modelle perfekt in Szene setzen und darüber freut sich das gesamte Team“, sagte Geschäftsführer Ulrich Kiffe. Alle 15 Mitarbeiter seien mit umgezogen. „Die Kosten liegen deutlich im einstelligen Millionen-Euro-Bereich“, verriet Ralph Kranz, Mitglied der Geschäftsführung von Volvo Deutschland, bei der Grundsteinlegung.

Die inzwischen komplett frei gewordene Fläche an der Heideckstraße soll als VW-Nutzfahrzeug-Standort eine Zukunft haben. Tölke & Fischer glauben an ihr Konzept und stellen sich dem starken Wettbewerb in der Branche. „Es wird in den kommenden fünf Jahren sicher zu einer Ausdünnung kommen“, sagte Markus Tölke vor einiger Zeit.

(sti)