Keine Anschlagsabsicht in Krefeld : Mann raste unter Drogeneinfluss mit Auto aufs Polizeipräsidium zu

Krefeld Ein Mann fuhr am Mkittwoch mit qualmendem Auto auf das Polizeipräsidium in Krefeld zu. Inzwischen ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Es liegen laut Staatsanwaltschaft keine Haftgründe vor. Er handelte unter Drogeneinfluss.

Für einen kurzen Moment befürchteten Beamte der Polizei einen Anschlag auf ihr Präsidium am Nordwall in Krefeld. Ein Mann war mit einem qualmendem Auto auf das Gebäude zugefahren, es abgestellt und dann die Flucht ergriffen. Gestern gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung Entwarnung. Der nach seiner Flucht festgenommene Tatverdächtige sei nach dem Ergebnis der weiteren Ermittlungen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden. Er habe keine Anschlagsziele verfolgt. Die ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand noch zur Last zu legenden Straftatbestände seien unter anderem Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Führerschein sowie Urkundenfälschung. Bereits aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei eine Vorführung vor den Haftrichter nicht möglich. Wegen versuchter Brandstiftung müsse er sich im Übrigen nicht verantworten. Es sei nicht strafbar sein eigenes Auto anzuzünden, wenn dabei keine Personen in Gefahr gebracht werden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.