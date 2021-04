Unfall in Viersen : Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Viersen Unfall auf der Lobbericher Straße in Viersen-Süchteln: Um 4.45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Krefelder mit seinem Motorroller auf ein geparktes Fahrzeug auf. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(hb) Schwer verletzt hat sich ein Motorroller-Fahrer (26) aus Krefeld am Dienstag bei einem Unfall in Viersen-Süchteln. Gegen 4.45 Uhr fuhrt er auf der Lobbericher Straße auf ein geparktes Auto auf. Durch den Aufprall auf den Wagen verletzte er sich schwer und wurde in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist es unklar, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.