Fahndungstag in Krefeld : Polizei kontrolliert im Drogenmilieu

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld Zwei Festnahmen und zwei Strafanzeigen ist die Bilanz eines Fahndungs- und Kontrolltages der Krefelder Polizei am Donnerstag. Die Beamten überprüften 183 Fahrzeuge und 35 Personen an bekannten Plätzen des Drogenmilieus, am Theaterplatz und in der südlichen Innenstadt.

(sti) Sie stellten Drogen sicher, fertigten Anzeigen und nahmen zwei Personen fest. Bei den Fahrzeugkontrollen ahndeten die Beamten 22 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung und 13 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ein Autofahrer war mit 141 Kilometern pro Stunde statt erlaubten 70 unterwegs. Ihn erwartet eine Anzeige, ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Darüber hinaus missachteten fünf Lkw-Fahrer ein Durchfahrtsverbot, fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, einer missachtete eine rote Ampel und einer fuhr unter Einfluss von Drogen.

