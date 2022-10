Mehr Neuerkrankungen in Krefeld : Corona-Inzidenz macht einen Sprung nach oben

Mehr Neuerkrankungen in Krefeld

Krefeld Von Montag auf Dienstag sind 281 Menschen in Krefeld neu erkrankt. Die Statistikkurve des RKI steigt für die Inzidenzwerte im gleichen Zeitraum deutlich an.

Beim Inzidenzwert geht die Corona-Kurve für Krefeld mit einem Sprung nach oben. 322,8 neue Infektionen innerhalb von sieben Tagen - bezogen auf 100.000 Einwohner - hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 237,8. Aktuell sind 1.377 Menschen aus Krefeld mit Corona infiziert, 281 neue Infektionen im Vergleich zum Montag meldet der städtische Fachbereich Gesundheit, zwei Meldungen davon kommen aus den Kitas. Bisher gibt die Statistik für Krefeld insgesamt 81.631 Corona-Infektionen an. Als rechnerisch genesen gelten 79.962 Personen. Insgesamt 292 Menschen aus Krefeld sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. 50 Menschen werden mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Auf der Intensivstation liegen vier, von denen zwei beatmet werden.