Einfluss auf die Arbeit im Krefelder Werk : Outokumpu will Biokoks für die Stahlproduktion einsetzen

Krefeld Das in Tornio produzierte Material wird im Krefelder Werk an der Oberschlesienstraße bearbeitet. Das Großprojekt soll die Energieautarkie maßgeblich steigern.

Als Teil seiner ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen plane Outokumpu eine Investition in eine Biokoks- und Biomethananlage an seinem Edelstahlproduktionsstandort in Tornio, Finnland. Von dort kommt das in Krefeld zu bearbeitende Material per Schiff nach Deutschland. Dieses Biokoks-Großprojekt sei nun in eine Phase übergegangen, in der Outokumpu eine Investitionsförderung in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro beantrage, so ein Sprecher. Das Projekt würde die Energieautarkie in Finnland erheblich steigern und habe auch das Potenzial, die Kohlendioxidemissionen um mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Dieses Projekt unterstütze maßgeblich die finnischen und europäischen Energie- und Klimaziele für 2030.