Kooperation Krefeld-Venlo : Theater gastiert mit Operngala in De Maaspoort

Krefeld Der fliegende Holländer, Madama Butterfly und die Diva vom Sunset Boulevard reisen zur niederländischen Oper nach Venlo. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach verspricht sich einiges davon.

(RP) Nach dem erfolgreichen Gastspiel mit der „Kleinen Operngala“ in der vergangenen Spielzeit reisen die Solisten und der Opernchor des Theaters Krefeld und Mönchengladbach nun erneut nach Venlo und präsentieren am Samstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, im Theater De Maaspoort einen bunten Operncocktail mit Highlights aus dem vielfältigen Repertoire der laufenden Theatersaison.

Operndirektor Andreas Wendholz sagt: „Wir hoffen, dass wir mit diesem Programm das Publikum in Venlo für das Musiktheater am Niederrhein begeistern und möglichst auch zu einem Besuch bei uns in Krefeld oder Mönchengladbach animieren können. In jüngster Vergangenheit entwickelt sich ein sehr erfreulicher Kulturaustausch zwischen dem Theater De Maaspoort und unserem Theater u.a. mit organisierten Besuchen von Veranstaltungen in den jeweiligen Häusern. In Zukunft wollen wir diese Kooperation noch weiter ausbauen.“