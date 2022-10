Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Diestag, 11. Oktober 2022) : Stadt meldet 355. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Über das Wochenende sind 750 Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steuert auf die 600er Marke zu. Die Werte im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Wie aus einer Mitteilung von Dienstag, 11. Oktober 2022, hervorgeht, ist ein Corona-Patient des Geburtenjahrgangs 1945 im Krankenhaus gestorben. Seit Pandemiebeginn sind nunmehr insgesamt 355 Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben.

Aktuell sind nach Angaben der Stadt 1935 Bürger nachweislich mit Corona infiziert. Am Freitag lag der Wert mit 1995 höher. Seither sind 750 neue positive Nachweise registriert worden. Dem gegenüber stehen 809 Fälle, in denen die Betroffenen wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 598,1 (Freitag: 519,5) an. Der bundesweite Durchschnitt liegt mit 787,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche höher. Auch der Landesschnitt liegt mit 614,8 etwas höher.