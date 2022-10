Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein : Timm Wiegmann ist neuer Vorsitzender

Timm Wiegmann übernimmt neue Aufgaben. Er ist verheiratet, lebt in Krefeld und hat zwei erwachsene Kinder. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Der Geschäftsführer von Alberdingk Boley löst Susanne Freier an der Spitze der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein ab. Die Juristin trat nicht mehr zur Wahl an.

(sti) Nach sechs Jahren als Vorsitzende gibt Susanne Freier das Zepter der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein weiter. Die Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein stellt sich somit personell neu auf. Bei der Mitgliederversammlung hat sie einen neuen Vorstand gewählt. Als erste Frau an der Spitze des Verbandes blickt Susanne Freier auf eine intensive Zeit zurück – seien die Ansprüche an die Ernährungsindustrie in den letzten Jahren doch kontinuierlich gestiegen. „Die Branche steht noch immer vor vielen Herausforderungen“, so die Juristin, die während ihrer Zeit als Vorsitzende bei der Cargill Deutschland GmbH tätig war.

„Von der globalen Erderwärmung über veränderte Kundenwünsche bis hin zu knapper werdenden natürlichen Ressourcen – es gab und gibt immer etwas zu tun.“ Daher sei es ihr eine große Freude gewesen, im Miteinander von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren etwas für die Region zu bewegen.

Daran will auch Timm Wiegmann anknüpfen. Der 61-Jährige ist einstimmig zu Freiers Nachfolger gewählt worden und weiß um seine Verantwortung als neuer Vorsitzender – komme dem Verband in einer Zeit des Wandels doch eine Schlüsselrolle zu. Wiegmann engagiert sich bereits seit 2014 aktiv im Vorstand der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein und steht als Geschäftsführer der Alberdingk Boley GmbH zudem an der Spitze eines bekannten mittelständischen Unternehmens aus Krefeld, das gerade erst sein Jubiläum zum 250-jährigen Bestehen (wir berichteten) gefeiert hat.

„Alberdingk Boley stellt umweltfreundliche Bindemittel her und veredelt natürliche Öle für die Industrie. In Krefeld sind wir 370 Mitarbeitende, weltweit arbeiten 500 Menschen für Alberdingk Boley. Auch in Zukunft haben wir noch viele spannende Projekte vor uns. Krefeld braucht ein starkes Wirtschaftsumfeld, eine gute Infrastruktur und gut ausgebildetes Personal. Dafür werde ich mich einsetzen“, erklärte Timm Wiegmann. Nach seinem Maschinenbau-Studium war er zunächst selbstständig. Dann verkaufte er sein Unternehmen und lebte mit seiner Familie in den USA, wo er das amerikanische Tochterunternehmen eines deutschen Chemieunternehmens leitete. 2007 wechselte er zu Alberdingk Boley. Dort übernimmt er seit 2014 den Vorsitz der Geschäftsführung. Heute lebt der verheiratete Familienvater zwei erwachsener Kinder in Krefeld. In der Freizeit steht bei ihm neben der Familie der Sport an erster Stelle.