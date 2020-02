84 Einsätze : „Sabine“ stoppt nachts Straßenbahn-Verkehr

Foto: samla.de 8 Bilder Das sind die Folgen von Sturm Sabine in Krefeld.

Krefeld In Krefeld beschädigten Bäume die Oberleitungen der Straßenbahn. Die Stadtwerke stellten daraufhin am Abend den Betrieb aller vier Linien ein. Der Betrieb der S75 wurde am Montag teilweise wieder aufgenommen.

Erleichterung bei den Krefelder Rettungskräften: Orkan Sabine hat in der Stadt nicht so verheerend gewütet wie in anderen Teilen Deutschlands oder Europa. Die Feuerwehr verzeichnete 84 Einsätze; es gab einige umgestürzte Bäume, aber insgesamt keine Verletzten und wenig Sachschaden. „Da ist nichts Weltbewegendes passiert“, resümiert Feuerwehrsprecher Kai Günther im RP-Gespräch. Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter von SWK Mobil, die mit 50 Mann über Nacht im Einsatz waren: Es gab zwei Oberleitungsschäden, ab Montagabend, 22 Uhr, wurde der Straßenbahnverkehr gestoppt; die Linien wurden aber mit Bussen bedient. Außergewöhnlich: Eine Stromleitung über den Rhein war beschädigt; Feuerwehr und Amprion-Mitarbeiter mussten Kabel aus dem Wasser bergen.

Ein Kabel ist bei Stromkilometer 761 in den Rhein gefallen. Mitarbeiter von Amprion und der Feuerwehr bergen es. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Schäden beschränken sich auf umgefallene Bauzäune, beschädigte Fassaden, herabgestürzte Dachteile, Schäden an Autos durch herabgefallene Äste oder defekte Stromanschlüsse bei Häusern. Überflutungen von Kellern haben keine nennenswerte Rolle gespielt.

Ein umgeknickter Baum an der Moerser Straße in Höhe des Ricarda-Huch-Gymnasiums. Foto: Jens Voss

Das Gros der Einsätze verzeichnete die Feuerwehr zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Mitternacht. „Wir haben mit Blick auf eventuell noch kommende Einsätze am Montag ab Mitternacht begonnen, die Kräfte auszudünnen“, berichtet Feuerwehrsprecher Günther. Zwischen zwei und sieben Uhr morgens musste die Feuerwehr nur noch zu etwa 20 Einsätzen raus. „Das alles war im Vergleich zum Sturm Friederike mit mehr als 400 Einsätzen oder Kyrill mit mehr als 1000 Einsätzen glimpflich“, so Günther.

Der Stadtwald war gestern Vormittag noch gesperrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Stadt war gut vorbereitet, berichtet er weiter: Alarmbereit waren die Berufsfeuerwehr, alle Freiwilligen Feuerwehren, das THW und die Werksfeuerwehren von Siemens und dem Oppumer Bahnwerk; „einsatzbereit waren insgesamt mindestens 200 Mann“, schätzt Günther.

Am Montagnachmittag hat es gehagelt; die Hagelkörner waren in der Regel erbsengroß und richteten keinen Schaden an. Das Foto entstand in Stahldorf am Stahlwerk auf der Oberschlesienstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die SWK Mobil war in der Nacht zu Dienstag mit einem Einsatzteam von 50 Mann unterwegs. Am Abend gab es einen Schaden an der Oberleitung der Linie 43 an der Uerdinger/ Höhe Glindholzstraße; gegen 22 Uhr verfügte die SWK Mobil die Einstellung des gesamten Straßenbahnverkehrs. „Es war zu gefährlich“, erläuterte ein SWK-Sprecher, „wir konnten den Bahnverkehr ab 4.30 Uhr wieder aufnehmen.“ Lediglich die Linie 44 konnte nicht fahren, jedenfalls nicht mit der Bahn. „Wir haben die Verbindung aber mit Bussen bedient“, hieß es weiter. Die Instandsetzungsarbeiten dauerten bis tief in den Montag.